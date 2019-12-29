تراند اليوم : شاهد.. فنان مصري شهير بعد زيارة المسجد النبوي: صليت في الجنة

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة نشرها الفنان المصري ” مصطفى قمر ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجده في المسجد النبوي بالمدينة المنورة ومن الروضة النبوية الشريفة واداء مناسك العمرة .

وكتب قمر في تعليقه على الصورة: ” بصوا بقى سيبكوا من الشغل والفن شوية .. أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا .. اللي هي إنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله .. أنا عندي حاجات كتير هاحكيلكوا عنها البوست الجاي أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي ” .



وأضاف: ” أنا كنت خلاص مش هادخل الروضة من الزحمة لغاية ما شاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس آثار وأخلاق عالية شاورلي أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه .. قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت الشروق ” .

وتابع: ” مش هاوصفلكوا لما ربنا يأذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي إحساسك بقي ساعتها إيه .. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة .. الله أكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقى علي سيدنا محمد ” .