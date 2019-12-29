شاهد: انتقادات واسعة لأصالة بسبب عزيزة جلال!

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري موجة انتقادات واسعة ضدها بسبب قيامها بترك علامة “إعجاب” على منشور ينتقد عودة الفنانة عزيزة جلال للغناء مرة أخرى بعد توقفها لمدة طويلة تجاوزت 34 عامًا وذلك في حفل فى مهرجان طنطورة السعودى، على مسرح مرايا.

وكانت أصالة قد علقت في وقت سابق على عودة عزيزة جلال للغناء عبر تغريدة نشرتها في حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” قال فيها: “عودة السيدة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيّبه آخرها أدائها كيف كان ، فهذه هي المرّة الأولى الّتي تغنّي فيها، بعد انقطاع سنين، وهذا ليس أمراً سهل ، لقدّ عرفتها عنّ قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها ، وأنا منّ أوائل المُشجّعين لعودتها ، والقادم بلا شكّ أجمل”. وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقض واضح في رأي أصالة فانهالت الانتقادات عليها.