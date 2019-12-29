مدحت صالح والعسيلي وحجاج ضيوف منى الشاذلي ليلة رأس السنة

يحل صناع أغنية "ابن مصر" كل من المطربين مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، ضيوف الإعلامية منى الشاذلي في ليلة رأس السنة، المذاع عبر فضائية

"cbc".

من المقرر ان يقدم خلال الحلقة الثلاثي مجموعة من أغانيهم الشهيرة القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور

ومنها: "حبيبي يا عاشق، خطوة، مجنونة".

يشار إلى ان يتحدث الثلاثي خلال الحلقة عن كواليس اشتراكهم في أغنية "ابن مصر"، وسر النجاح الكبير الذي حققته حتى فازت بجائزة أفضل أغنية في استفتاء "معكم" لعام 2019.