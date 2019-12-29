ندوة إفريقيا فى عيون المصريين بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة٬ في الرابعة عصر غدًا الأثنين٬ ندوة بعنوان "إفريقيا في عيون المصريين" يقدمها الدكتور سيد ربيع٬ الباحث في الشأن الإفريقي. ربيع٬ الباحث في الشأن الإفريقي. ومن المقرر أن تتناول المحاضرة عدة محاور منها أهمية القارة الإفريقية للمصريين، وأهمية مصر للأفارقة، الصورة الذهنية للمصريين تجاه إفريقيا، الصورة الذهنية للأفارقة تجاه مصر، دور القوى الناعمة في تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية. أهمية القارة الإفريقية للمصريين، وأهمية مصر للأفارقة، الصورة الذهنية للمصريين تجاه إفريقيا، الصورة الذهنية للأفارقة تجاه مصر، دور القوى الناعمة في تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية.

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