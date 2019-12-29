الخميس.. كوكب الشرق تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي أول حفل لكوكب الشرق أم كلثوم فى العام الجديد، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير.

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تطل "سومه" بحفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً بقاعة الحكمة، وتغنى فيهما

دارت الأيام ، اسأل روحك وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

يذكر أن تم إطلاق مسرح عرائس

الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.