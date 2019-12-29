المخرج مينو ينتهي من تصوير كليب ضحكتها حياة

انتهى المخرج الشاب مينو من تصوير أحداث أعماله وهو فيديو كليب بعنوان "ضحكتها حياة"، للمطرب حودة بندق.
يتم تصويرها فى مدينة الإسكندرية، واعتمد فيها على إبراز معالم المحافظة من أجل دعم السياحة المصرية بشكل مختلف.
يشار إلى أن الأغنية كلمات جودة ناصر، وألحان وتوزيع مينو، ويظهر المطرب الشاب فيها بشكل مختلف، حيث تم الاعتماد على أن تكون الأغنية مزيجًا بين الغناء الشعبى والطربى.
يذكر أن المخرج مينو قدم العديد من الكليبات الناجحةللمطربين الشباب، واستطاع أن يلفت الأنظار له، حيث قدم من قبل كليب "الحلوين" للفنان أحمد مهني، وكليب "لا لا" للفنان ليث أبو جودة، وكليب "خدلى حقى منك"، للفنان محمد علاء.
جدير بالذكر أن المخرج مينو يستعد حاليًا لأكثر من عمل سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
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