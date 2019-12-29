غدًا.. أبلة فاهيتا ضيفة لميس الحديدي في "القاهرة الآن"

تحل الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، ضيفة برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع على فضائية "العربية الحدث"، وذلك غدًا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.
من المقرر أن تتحدث "أبلة فاهيتا" خلال الحلقة عن حقيقة عودتها للجمهور مرة أخرى من خلال شبكة "نتفليكس"، كما تكشف عن تفاصيل للمرة الأولى.
يذكر أن برنامج "القاهرة الآن" يذاع يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، وهو مزيج بين تقنيات التحليل الصحفي والعمل الإخباري من جهة وبين المنصات التفاعلية التي يستخدمها الشباب في المنطقة على نطاق واسع من جهة أخرى.
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