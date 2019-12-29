صور.. نجاح الفلوس يتصدر تريندين في مصر

ردود أفعال ممتازة تجاه فيلم الفلوس جعلته الأكثر حديثًا واهتمامًا بين المصريين والجمهور العربي بسبب موضوع الفيلم الذي أصبح حديث الناس "الإنسان مخير أم مسير" ويشرحها الفيلم في

معاني أحياناً تصطحب بالضحك، ولكن تحتها مئة خط وشبابنا اليوم يحتاج إلى مثل هذه الرسائل التي غابت في هذا الزمن.

فيلم الفلوس يتصدر الشباك أيضًا ويحقق 8 ملايين ونصف داخل مصر و 30 مليون في جميع سينمات الوطن العربي، إجمالي 38 مليون ونصف عربيًّا رغم إصداره في أيام طبيعية بعيدة عن مواسم السينما بل يتزامن مع موسم الامتحانات.

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