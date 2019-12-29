الإعلامية جهاد المحلاوي تستقبل العام الجديد بأول برنامج فني وثائقي

تستعد الإعلامية جهاد المحلاوي لخوض تجربة تلفزيونية جديدة، وذلك من خلال برنامج فني وثائقي على إحدى الفضائيات العربية مع بداية العام الجديد، الذى يحمل اسم "سى فى النجوم"، إنتاج شركة D.m ميديا لمالكها رجل الأعمال على المعداوي.

يتضمن البرنامج فقرات فنية عدة، واستضافة العديد من نجوم الوسط الفنى، وتسليط الضوء على حياتهم والصعوبات التى يتعرضون لها خلال مشوارهم الفني، إضافة إلى عرض شهادات وتعليقات مجموعة كبيرة من

الموسيقيين والنقاد فى ذلك النطاق.يشار إلى أن الإعلامية جه‍اد المحلاوي واحدة من مشاهير ونجوم السوشيال ميديا، حيث لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وقناة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تضم العديد من الفيديوهات ذات المحتوى الاجتماعي والإنساني والكوميدي (الساخر والهادف)، تتناول المشاكل اليومية في حياة الشباب وتعالجها بشكل كوميدي له رسالة واضحة، وحظت بنسبة عالية من المتابعة وحققت ملايين المشاهدات.حيث تم اختيارها للمشاركة في منحة القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات العربية المتحدة وتم تكريمها من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. وقامت بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات على رأسها تقديم ندوة ماراثون الخير يجمعنا، بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، ووزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد.لم تكتفِ بالمجال الإعلامي فقط بل اتجهت أيضًا إلى مجال التغذية العلاجية، وحصلت على العديد من الكورسات التي تؤهلها لتصبح خبيرة تغذية للتخسيس والنحافة، وانضمت للفريق الطبي بشركة top live للتخسيس.