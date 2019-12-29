نصير شمّة يحيي حفلين موسيقيين فى بداية العام الجديد بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، بعد غياب الفنان والموسيقار العراقى الكبير نصير شمَّة الذى سيطل على مسرح الساقية يوم الخميس والجمعة 9 و 10 من يناير، وذلك بقاعة الحكمة فى تمام الثامنة مساءً.

يعد نصير شمة واحدًا من أبرز الموسيقيين العرب الذين برزوا بجدارة مع نهاية القرن العشرين، واستطاعوا أن يدخلوا القرن الواحد والعشرين بخطوات راسخة تستند إلى منجز تراكمى ونوعى

من التأليف الموسيقى المنفرد، حصل نصير شمة على العديد من الجوائز التقديرية والتكريمية وقدم العديد من العروض الموسيقية فى العديد من دول العالم.

أسسَّ شمّة "بيت العود" لتعليم آلة العود بالإضافة إلى مجموعة "عيون" لموسيقى التخت العربى فى القاهرة.