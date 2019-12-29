الليلة.. انطلاق عرض منزل العائلة الكريمة بمسرح الهوسابير

ينطلق مساء اليوم، الأحد، العرض المسرحي "منزل العائلة الكريمة" على خشبة مسرح الهوسابير بوسط البلد.
يشار إلى أن تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، ورعب درامي، حول المشكلات الأسرية
ويذكر أن "منزل العائلة الكريمة" بطولة نزار المغربي ومحمد قناوي ومحمد سيد وباسم بيبو وزينب إبراهيم وفاروق محمد، ومن إخراج أحمد حداد.
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