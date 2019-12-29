الليلة.. انطلاق عرض منزل العائلة الكريمة بمسرح الهوسابير

ينطلق مساء اليوم، الأحد، العرض المسرحي "منزل العائلة الكريمة" على خشبة مسرح الهوسابير بوسط البلد.

يشار إلى أن تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، ورعب درامي، حول المشكلات الأسرية

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بين الإخوة، نتيجة للصراعات الشخصية الناجمة عن التحولات الاقتصادية والسياسية وآثارها على العلاقات الاجتماعية بين الأقارب والمعارف، لتقدم المسرحية في النهاية مفاجآت غير متوقعة، تمثل حلولا جذرية لهذه الصراعات في إطار درامي، تنتصر فيه القيم والمبادئ الأخلاقية.

ويذكر أن "منزل العائلة الكريمة" بطولة نزار المغربي ومحمد قناوي ومحمد سيد وباسم بيبو وزينب إبراهيم وفاروق محمد، ومن إخراج أحمد حداد.