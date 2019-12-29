خاص الفن- سمية الخشاب مؤمنة بدور المرأة وتكشف تفاصيل "عربية أنا"

ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع "الفن" بشكل خاص أمس، أن الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ تستعد لتسجيل وتصوير أغنية بعنوان "عربية أنا" في دمشق مطلع العام المقبل تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح.

وفي تصريح خاص لموقعنا، قالت سمية إنها صاحبة فكرة الأغنية لأنها تؤمن بدور المرأة العربية في المجتمع، ولذلك رأت ضرورة تسليط الضوء عليها وعلى إنجازاتها.

كما كشفت أنها قامت بتلحين الأغنية بنفسها، لأنها أغنية ذات هدف ورسالة، وقد كتبها حسن محمد وهشام صادق ووزعها محمود الشاعري.

ويشار الى أن سمية الخشاب تتواجد في سوريا للمرة الثانية خلال سنوات الحرب بعد أن كرمت في مهرجان سينما الشباب خلال الصيف الماضي.