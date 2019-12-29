تكيلا بتوقيع دوين جونسون الخاص

ميرنا وليد - بيروت - قرر الممثل والملاكم العالمي دوين جونسون إنتاج مشروباً من الكحول "تكيلا يدوية" يحمل توقيعه الخاص على الزجاجة. وكشف ذا روك، خلال الحملة الترويجية التي أطلقها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن صورة للمنتج الجديد الذي تم تصنيعه يدوياً مؤكداً على أن جودته عالية ومذاقه رائع، وسيكون متوفر في الأسواق مع بداية شهر آذار المقبل.
ويعرض لجونسون حالياً في السينما، الجزء الثاني من فيلم Jumanji: The Next Level، الذي نجح في حصد إيرادات وصلت الى 215 مليون دولار خلال طرحه منتصف شهر كانون الأول الجاري، بعد ان حصد نحو 72 مليون دولار محلياً في الافتتاحية الأولى.
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