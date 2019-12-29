بدء تصوير الجزء الرابع والخامس من "حكايات بنات"

ميرنا وليد - بيروت - انطلق فريق عمل تصوير مسلسل الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات" مع قاتراب العام الجديد.
ونشر طارق الجنايني عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للكلاكيت مكتوب عليها تاريخ بدء التصوير، كتب تعقيبا "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله حكايات بنات الجزء الرابع والخامس".
ويأتي هذا النشاط في التصوير بعدما تعاقد طارق الجنايني مع شركتين للإنتاج في مصر من أجل الإنتهاء من التصوير وتقديم الجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات".
ووفقاُ للاتفاق سيتم عرض الجزئين الجديدين على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.
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