ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الفنانة اللبنانية ​سارة الهاني​ أن عام 2019 كان من اصعب السنوات التي مرت على لبنان وهذا ما شغل تفكيرها ككل المواطنين اللبنانيين واضافت في حديث خاص مع الفن: "الازمات التي مرت علينا كلبنانيين جاءت موجعة وصعبة اتمنى الا تستمر للعام الجديد".

وتابعت: "الا ان الثورة التي حصلت في كل لبنان كانت اجمل ما في عام 2019 فقد رأينا بعض المشاهد التي تجعلنا نفتخر بتوحدنا من 18 طائفة حول الوطن واتمنى ان تتحقق مطالب الناس في العام المقبل".

واستدركت:"على الصعيد الشخصي اعتبر ان العام 2019 كان جميل بالنسبة لي فقد أحييت عدد من الحفلات الناجحة خصوصا في منطقة الخليج واعمل على بعض الاغنيات الخليجية الجديدة مع الملحن عبدالله القعود وستصدر في العام 2020 ومن اجمل ما حصل معي خلال العام هو احياء حفل مهرجانات صيدا حيث غنيت للفنانة وردة وتكللت بالنجاح ونفذت بطاقات الحفل قبل ايام منه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سارة الهاني: "هذا أجمل ما حدث في الـ 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.