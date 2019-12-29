ميرنا وليد - بيروت - ضمن البروتوكوا الملكي، أنه يستطيع المتزوجون فقط حضور احتفالات عيد الميلاد في القصر، إلا أن الملكة إليزابيت وفي اللحظة الأخيرة كسرت هذا الحكم ودعت خطيب الأميرة بياتريس إلى الاحتفال. وبذلك وصل الضيوف الملكيين إلى القصر فكانت الأميرة بياتريس وخطيبها وشقيقتها الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك أول الحضور الذين وصلوا إلى القصر حسب الترتيب العكسي.
وبدأ يوم عيد الميلاد مع خدمة في كنيسة القديسة مريم قبل أن يعودوا الى لقصر لتناول الغداء معا. وعند المساء، تبادلوا الهدايا.
ويُرجح أن الملكة قد خرقت هذا البروتوكول لأنها أرادت تقديم دعم لحفيدتها بياتريس بعدما واجهت ضغطاً كبيراً في الأسابيع الأخيرة بسبب تأجيل حفل زفافها عقب فضيحة والدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تكسر البروتوكول الملكي في عيد الميلاد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.