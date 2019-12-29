بالصورة- مي سليم بإطلالة جريئة وهكذا كانت ردة فعل المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الأردنية ​مي سليم​ صوراً جديدة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، وتظهر سليم في إحدى هذه الصور جالسة وترتدي فستاناً أسود كشف عن رجليها، وتضع نظارة سوداء، وشعرها منسدل على كتفها.

وتفاعل متبعوا سليم مع هذه الصورة، وتغزلوا بها، وكانت التعليقات على الشكل الآتي :"منين الحلاوه و الكريزما دي......ماشاء الله"، "افتكرتك ممثله امريكيه اللوك وموود الصوره وجمالك مش انتي خالص وحده ثانيه".

وفي المقابل كان هناك بعض التعليقات التي إنتقدت إطلالة سليم، حيث كتب أحدهم :"امل فين الدين والحياء".

إشارة إلى أن آخر أعمال الفنانة مي سليم كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وشاركها فيه البطولة ‏إياد نصار، وإدوارد، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى وأماني كمال، من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.