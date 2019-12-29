ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال :"قدمت دور الأم في أكثر من عمل منها “عشاق رغم الطلاق” وكذلك مسلسل “أجندة”، كيف قدمت دور أكبر من عمرك الحقيقي؟"، قالت الممثلة ​هيام الحسن​ :"هذه أعمال لن أنساها طالما بقيت في الساحة الفنية، حيث انني كنت اعتقد ان شخصية الأم من الأدوار السهلة، لكن وجدتها من أصعب الشخصيات، لأن تقمص مشاعر الأمومة وتجسيدها باقتناع ورغبة حقيقية في أن يصدقك كل من يشاهدك، خصوصا في مسلسل “أجندة” مع هيا عبدالسلام تكون صعبة حتى تجيدها".

كلام الممثلة هيام الحسن جاء خلال مقابلتها في جريدة "السياسة" الكويتية مع الزميل مفرح حجاب.

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