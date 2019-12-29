تراند اليوم : بعد مرور 14 عام .. بطولة سينمائية تجمع رامز جلال بغادة عادل – إعرف تفاصيل العمل

علمنا أن الممثل المصري رامز جلال يعمل على التحضير لفيلم جديد من تأليف لؤي السيد الذي كتب له جميع أفلامه الأخيرة .

وتم ترشيح الممثلة المصرية غادة عادل لمشاركة رامز بطولة الفيلم الذي لا يزال في مرحلة الاتفاقات الأولية والتعاقد مع مخرج للعمل قبل بدء التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل .

وكان رامز جلال قد اجتمع مع غادة عادل في فيلم “عيال حبيبة” قبل 14 عاماً مع الفنان حمادة هلال، وأخرج الفيلم مجدي الهوارى وكتبه أحمد عبد الله، وشارك في بطولته محمد لطفي وحسن حسني ومحمد نجاتي وحجاج عبد العظيم وسامي مغاوي .

وكان آخر أفلام رامز جلال “سبع البرمبة” الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي وحقق أعلى ايرادات في مشوار رامز السينمائي، متخطيا 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم .