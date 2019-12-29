مصطفى قمر يروي ما حدث له داخل المسجد النبوي

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 03:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” مصطفى قمر ” صورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجده في المسجد النبوي بالمدينة المنورة ومن الروضة النبوية الشريفة واداء مناسك العمرة .

وكتب مصطفى قمر في تعليقه على الصور عن محاولته لدخول الروضة الشريفة وما شعر به فقال : ” بصوا بقى سيبكوا من الشغل والفن شوية .. أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا .. اللي هي إنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله .. أنا عندي حاجات كتير هاحكيلكوا عنها البوست الجاي أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي ” .

وتابع : ” أنا كنت خلاص مش هادخل الروضة من الزحمة لغاية ما شاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس آثار وأخلاق عالية شاورلي أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه .. قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت الشروق ” .

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وأضاف مصطفى قمر : ” مش هاوصفلكوا لما ربنا يأذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قوللي إحساسك بقي ساعتها إيه .. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة .. الله أكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقى علي سيدنا محمد ” .