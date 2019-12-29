مايا دياب وابنتها تستعدان لـ2020 بـ«لوك» مرعب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في الوقت الذي يفضل فيه النجوم الحصول على طلّة مختلفة مع دخول الجديدة، فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب محبيها بـ«لوك» مرعب.
مايا ظهرت في صورة تجمعها بابنتها الوحيدة «كاي»، بطلّة تنكرية مرعبة، حيث رسمت كلاً منهما وجه مخيف بماكياج صارخ، في الوقت الذي زينتا فيع شعرهما بباقة من الزهور الجافة، ولم تذكر الفنانة مناسبة الصورة، وعما إذا كانت من حفلة تنكرية بمناسبة الكريسماس أو جلسة تصوير جديدة.
من ناحية أخرى، تستعد مايا دياب لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي تحييه ليلة رأس السنة بفندق «دوسيت» بالقاهرة، بمشاركة النجم المصري محمد حماقي.
يُذكر أن مايا دياب شاركت مؤخراً في مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.
أغنية «ربع ساعة» كانت آخر ما طرحته مايا، وهي باللهجة المصرية، وتنتمي إلى اللون الشعبي الراقص، وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريكا وتوزيع أنور عمر.
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