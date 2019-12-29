سيرين عبدالنور تستقبل عام 2020 بإطلالة مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور استقبال عام 2020 بإطلالة جديدة فاجأت بها محبيها، حيث تخلت عن الشعر البني الطويل الذي اعتادت عليه، وحصلت على «لوك» مختلف بإشراف مصفف الشعر ميشال زيتون.

سيرين خضعت لجلسة تصوير جديدة، اطلّت فيها بتسريحة شعر صدمت بها البعض، حيث الشعر الأسود القصير جداً، مرتدية فستان أبيض براق، ونشرت لقطات استعراضية للـ«لوك»، معلقة عليها: «ثقوا في سحر البدايات»، حيث نالت طلّة الفنانة اعجاب الكثيرين، مؤكدين أن الشعر القصير زادها جذبية، واختصر الكثير من عمرها.

من ناحية أخرى، يُعرض لسيرين عبدالنور حالياً مسلسل «الديفا»، و يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، ويُعرض بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، وتشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب لفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.