بيرين سآت تثير عاصفة غضب بمشاهد شديدة الجرأة في مسلسلها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«سمر» عاصفة غضب قوية مع عودتها إلى عالم الدراما بأول مسلسل يُعرض لها عبر الانترنت بالتعاون مع شبكة Netflix.

بيرين صدمت محبيها مع طرح الحلقات الأولى من مسلسل «الهدية» منذ أيام، حيث جسدت مشاهد حميمية شديدة الجرأة أمام الفنان التركي ميتين آكدولجي، و تعرضت الفنانة الشابة لانتقادات قوية من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت لإطلاق دعوات لمقاطعة المسلسل.

وعلى الرغم من المشاهد الجريئة التي جسدتها بيرين أمام كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في مسلسلهما الشهير «العشق الممنوع»، رأى الكثيرون أن مشاهد الفنانة المثيرة في «الهدية» تجاوزت الخطوط الحمراء، بينما دافع البعض عن الممثلة الشابة، مؤكدين أنها تؤدي ما يُطلب منها بإشراف المخرج، مشددين أنه في امكان المشاهد استخدام خاصية «تخطي» في حال انزعاجه من أي مشهد.

يُذكر أن «الهدية» هو العمل الذي استأنفت به بيرين سآت نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول، وتشارك الفنانة في بطولة «الهدية» أمام محمد جونسور،ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم، وتدور أحداثه حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم