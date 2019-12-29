بيلين كارهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية بيلين كارهان بعي ميلاد ابنها الأكبر «علي ديمير» الذي أكمل عامه الخامس في أجواء عائلية مبهجة.

الفنانة الشهيرة بـ«السلطانة مريم» حرصت على مشاركة محبيها أجواء عيد الميلاد، ونشرت صورة لابنها أمام قالب الكيك الذي حمل رقم «5» معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد يا عيني الأولى»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها وأصدقائها من نجوم الدراما التركية، متمنيين لعلي عام جديد سعيد وحياة مليئة بالنجاح والتوفيق.

يُذكر أن بيلين كارهان تزوجت من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي يونيو 2014، ووضعت مولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014، وأنجبت ابنها الثاني «جان أيوب» مارس 2017.

من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.