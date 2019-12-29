زوجة أحمد زاهر توجه تهنئة خاصة لهنادي مهنا بمناسبة خطوبتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت هدى زاهر، زوجة الفنان المصري أحمد زاهر، الفنانة الشابة هنادي مهنا، على خطبتها للفنان الشاب أحمد خالد صالح.

هدى زاهر، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “البنوته كبرت وبقت عروسه احساسي إن بنت من بناتي عروسة... ما أنتي بنوتي وصاحبتي وحبيبتي يا هنادي وفرحانة بيكي وليكي بزينة الشباب الغالي ابن الغالي الطيبون للطيبات”.

وأضافت: “حبيبتي ربنا يسعدكوا ويبعد عنكم شر العيون.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يالا كله يصلي علي النبي لعروستنا الحلوة هنادي مهنا وزينه الشباب أحمد خالد صالح ألف مبروك حبايبي”.

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يذكر أن هنادي مهنا احتفلت بخطوبتها على أحمد خالد صالح، في حفل حضره عدد محدود من النجوم على رأسهم الفنان تامر حسني، وعدد كبير من عائلتهما وأصدقائهما.

من ناحية أخرى تستعد هنادي مهنى، لعرض فيلمها الجديد “بنات ثانوي”، وذلك يوم 7 يناير المقبل، وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة.

الفيلم من بطولة جميلة عوض، بالإضافة إلى محمد الشرنوبي ومي الغيطي وهدى المفتي ومايان السيد.