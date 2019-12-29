مفاجأة تبكي الفنانة الشابة هنادي مهنا ليلة خطوبتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الموسيقار المصري هاني مهنا، ابنته هنادي، بهدية خاصة خلال حفل خطبتها إلى الفنان أحمد خالد صالح، والذي اقيم أمس الجمعة.

وكانت مفاجأة هاني مهنا لابنته هي حضور الفنان تامر حسني، فبمجرد أن شاهدت الابنة العروس “نجم الجيل” في حفل خطوبتها، لم تتمالك دموعها من الفرحة، وحاولت التماسك وإخفاء دموعها أمام الحضور.

تامر حسني، حرص على حضور حفل خطوبة هنادي مهنا ونجل الفنان الراحل خالد صالح، قبل حفله الغنائي الذي جمعه بالفنان رامي جمال، في المنارة بالتجمع الخامس.

وحرص تامر حسني خلاص حضوره حفل الخطوبة على التقاط صور تذكارية مع العروسين، ومشاركتهم فرحتهم.

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حفل خطوبة هنادي مهنا إلى الفنان الشاب أحمد خالد صالح، أقيم في أجواء عائلية بعيدا عن الأضواء.

من ناحية أخرى تستعد هنادي مهنى، لعرض فيلمها الجديد “بنات ثانوي”، وذلك يوم 7 يناير المقبل، وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، حيث يتعرض لما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن خلال مرحلة المراهقة ومنعطفاتها الخطيرة.

الفيلم من بطولة جميلة عوض، بالإضافة إلى محمد الشرنوبي ومي الغيطي وهدى المفتي ومايان السيد.

وشارك أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة “حظك اليوم” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.