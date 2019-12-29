نادين البدير: صار يعجبني لقب "أم أربعة".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واصلت الإعلامية السعودية نادين البدير هجومها على الرجال ولكن هذه المرة كان بسبب شأن خاص بها؛ إذ تذكرت "نادين" مقالا لها كانت كتبته قبل سنوات حمل عنوان "أنا وأزواجي الأربعة"، متهمة بعض المتطرفين باجتزائه وتحريفه عن المقصد الذي نُشر من أجله.

وأكدت نادين البدير في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" أنها صارت تُعجب بلقب "نادين أم أربعة" الذي أطلقه عليها المتطرفون، لافتة إلى أنها قررت في وقت من الأوقات كتابة مقال يحمل عنوان "انسوه"، إلا أنها تراجعت بسبب دفاع المتطرفين عن الرجل المعنف.

وجاء في تغريدة نادين البدير: "بعد عشر سنوات على مقالي الذي أخرجه المتطرفون عن سياقه وحرفوه عن مقصده فكرت بنشر مقال عنوانه (انسوه) لكني بعد دفاعهم عن الرجل المعنف صرفت النظر".

وعلقت نادين البدير للمتطرفين، على دفاعهم عن الرجل المعنف بقولها: "لا تنسوه دعوه يقض مضاجعكم ليل نهار واجتزئوا كما شئتم وأكملوا لعناتكم، حقيقة صار يعجبني لقب نادين أم أربعة".

ولاقت تغريدة نادين البدير تفاعلا كبيرا من جانب متابعيها؛ إذ أشاد الكثيرون منهم بالمقال وعدوه من المقالات التي أصابت كبد الحقائق؛ إذ قال لها متابع: "بألم و حرقة يعتصر جنبات فكرها وبثورة امرأة تتفجر بضجرها شرايين قلبها خرجت كلماتها من كنان ثقافتها لتصيب من وصفتهم بأعداء حياة المرأة المستقرة أستاذة (نادين) أصبتِ كبد الحقائق وللنساء كذلك في ما يعبث به الرجال نصيب".

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فيما أكد أحد المتابعين أن أحد معلمي مادة الفقه كان يعطي دروسا وصف نادين البدير وقتها بأنها من إعلاميات إبليس، فكتب قائلا: "تذكرت معلم الفقه في الثانوي كان يعطينا درس وذكر من خلاله أن هنالك من البعض ممن يطالب بأن تتزوج المرأة بـ4 كأحد -إعلاميات إبليس- فرديت نادين البدير قال الله يستر كيف تعرفها مع ضحكة شكّ".

ولم تصمت نادين البدير، تجاه ما أورده المتابع؛ إذ سألت عن اسم المعلم الذي قال ذلك فردت قائلة: "إعلاميات إبليس!!!، في المدرسة؟ ومن معلم الفقه والدين؟".

يذكر أن الإعلامية السعودية نادين البدير، من أبرز الإعلاميات على الساحة السعودية وتقدم برنامجا يحمل عنوان "اتجاهات" تناقش من خلاله موضوعات اجتماعية خاصة بعلاقة المرأة وقضاياها وكيفية اندماجها في المجتمع.