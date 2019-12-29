باسل خياط بـ 3 وجوه في "النحات".. ويغيب عن الدراما المصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكن نهاية عام 2019 سهلة على الفنان السوري باسل خياط فيما يخص أعماله الجديدة؛ إذ تم تداول اسمه بعد الموسم الرمضاني الماضي والذي خاض فيه المنافسة من خلال مسلسله "الكاتب"، في أكثر من عمل لكن أغلبها لم يتم التعاقد عليه رسميا.‎

في البداية تداولت المواقع الإخبارية أنباء عن مسلسله الجديد والذي سيعرض خارج الموسم الرمضاني ويحمل اسم "عهد الدم"، وكان الأمر محسوما وميسرا حتى أعلنت شريكته في المسلسل كاريس بشار انسحابها من أجل مسلسل العميد إلى جانب تيم حسن، وبعدها بدأت المواقع بنشر أخبار حول النجمة التي تشاركه العمل، ليتم الاستقرار على النجمة نادين تحسين بك.

وانتشرت بعدها أنباء عن مشاركة خياط في فيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا"، ليتضح أن الأمر مجرد إشاعة وأن خياط لن يكون في العمل.

ومع بدء التحضيرات للموسم الرمضاني المقبل 2020، بدأ اسم خياط يتردد في عدد من الأعمال المشتركة، لكن خياط اعتذر عن عملين مصريين وهما "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبي، و"لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربيني.

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في النهاية، حسم خياط قراره واتضحت ملامح العمل الذي سينافس فيه بالموسم الرمضاني المقبل؛ إذ من المقرر أن يقوم خياط ببطولة مسلسل يحمل اسم "النحات" للكاتبة السورية بثينة عوض والمخرج التونسي مجدي السميري وهو من إنتاج إياد الخزوز.

وبحسب بعض المواقع المختصة بأخبار نجوم الفن في إنستغرام، فإن خياط سيقدم 3 أدوار في هذا العمل، أي أنه من المتوقع أن يخوض دور شخصية تعاني من مشكلة نفسية وهي من الشخصيات التي اعتاد على تقديمها، فيما أضافت هذه الصفحات أنه لم يتم حتى اللحظة الكشف عن اسم البطلة، إلا أن هناك بعض التسريبات حول أنها ستكون فنانة لبنانية تخوض دور البطولة للمرة الأولى، كما كانت الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات نشرت صورة تجمعها بالفنان السوري، مؤكدة أنهما سيعملان سويا بعد نجاحهما في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الكاتب، والذي شاركت فيه أيضا الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة.

وبالتالي يكون خياط قد حسم موقفه ومشاركته للموسم الرمضاني المقبل بانضمامه لعمل مشترك سوري – لبناني، وعدم خوضه الدراما المصرية للمرة الثانية على التوالي.