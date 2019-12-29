شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يجمع نجوم مسرح مصر فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل عدد من نجوم مسرح مصر ضيوف الحلقة الأخيرة فى مسلسل " فلانتينو" للزعيم عادل إمام، و هم على ربيع و مصطفى خاطر و محمد عبد الرحمن.

وكتب الفنان على ربيع، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" معتقدش أن حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام.. انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا وعن الضحك الي حصل كنت حاسس اني فى مدرسة المشاغبين عادل إمام يعنى الفن المصرى".



على ربيع

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ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، أيضاً لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلاً من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

كان المخرج رامى إمام كشف عن حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل بشأن كواليسها بعدما ظهر فيها الزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة بإعادة نشرها مرة أخرى عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ثم سرد بعض التفاصيل التي تنشر لأول مرة بخصوصها حين علق عليها بقوله : " "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".