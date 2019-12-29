شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما جاب آخر التمثيل.. دوين جونسون ينتج "تكيلا يدوية" بتوقيع خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة طويلة يتمتع بها الممثل العالمي دوين جونسون، في عالم السينما، ومن قبلها في عالم المصارعة الحرة التي مارسها لسنوات طويلة باسم "ذا روك"، ولم تقتصر مسيرته عند هذا الحد، فقرر الممثل العالمي إنتاج نوع خمور جديد "تكيلا يدوية"، تحمل توقيعه الخاص على الزجاجة، وكشف ذا روك، خلال الحملة الترويجية التي قادها عبر حسابه الشخصي بمختلف مواقع السوشيال ميديا، عن صورة للمنتج الجديد الذي تم تصنيعه من البداية للنهاية بشكل يدوي وبعناية فائقة، مؤكداً على أنه سيكون بأعلى جودة وأفضل مذاق، وسيكون متوفر في الأسواق بحلول مارس القادم.

ويعرض للممثل صاحب الـ 47 عاماً، حالياً في السينمات، الجزء الثاني من سلسلة الإثارة Jumanji: The Next Level، الذي نجح في حصد إيرادات وصلت لـ 215 مليون دولارً خلال طرحه منتصف شهر ديسمبر الجاري، في العديد من دول العالم، بعد ان حصد ما يقارب ابـ 72 مليون دولار محلياً في الافتتاحية الأولى.

Advertisements

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و52 مليونا و856 ألف دولار حول العالم، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

تدور أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج أستوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017.