شكرا لقرائتكم خبر عن "الله يسامحك" و"السنادى" أحدث أغانى ألبوم حكيم الجديد بتوقيع زيزو فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حكيم مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق في أغنيتين داخل ألبوم الجديد يحمل اسم “الراجل الصح"، الأولى بعنوان "الله يسامحك" من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق.

والأغنية الثانية بعنوان "السنادى" من كلمات ملاك عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغاني في مطلع العام الجديد على يوتيوب، ويقدمها حكيم بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، ولم تكن المرة الأولى الذي يتعاون فيها زيزو فاروق مع حكيم، حيث تعاونا مع حكيم في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "ليلة بمبى"، "رقصوني". وغيرها.

من ناحية أخرى طرح حكيم عددًا من الأغنيات ألبوم الجديد وهما سيبونا فى حالنا من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، و"رقصوني" من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والراجل الصح كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

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وكان قد احتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع، على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

ويعيش حكيم نشاطًا فنيًا مكثفًا وحضورًا كبيرًا إذ أنه المطرب الأكثر تواجدًا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب واختار حكيم هذا العام 3 حفلات ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح "هاتريك"، تشاركه الغناء في الحفل الأول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفي الثاني يحيي الحفل بمشاركة المطربة أمينة والمطرب الشاب موسى، بينما يحيي الثالث بمشاركة الراقصة صوفينار.