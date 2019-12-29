شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم ألحان صلاح الشرنوبى لوردة وميادة وأصالة وراغب وهانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل اليوم الموسيقار الكبير صلاح صلاح الشونوبي بعيد ميلاده الـ 62 حيث أنه من مواليد 29 ديسمبر عام 1957 وهو يعد من أشهر الملحنين في مصر وله الكثير من الألحان المميزة التي حققت نجاحات لمطربيها وكانت البداية الحقيقية للشرنوبي في أغنية “بتونس بيك" لوردة الجزائرية التي أعادت تقديمها بعد غياب كما توالت أعماله مع نجوم الغناء بالوطن العربي وهذه أهم 6 أغنيات من ألحانه مع عمالقة الغناء، ويحفظها الجمهور حتى الآن.



صلاح الشرنوبي

وردة الجزائرية:

تعاون الملحن صلاح الشرنوبي مع وردة في 4 أغنيات وهما "بتونس بيك" من كلمات عمر بطيشه، و"حرمت أحبك" هي الأغنية حققت نجاحاً كبيراً، وكان يطلبها الجمهور باستمرار في حفلات المطربة الراحلة، وأغنيات "أن الأوان". وغيرها.



وردة الجزائرية وصلاح الشرنوبي

ميادة الحناوي:

كما لحن "الشرنوبي" واحدة من أشهر ألبوماتها يحمل اسم "توبة"، وغابت بعدها ميادة لأسباب شخصية، وطرح الألبوم في عام 1999.



ميادة الحناوي وصلاح الشرنوبي

جورج وسوف:

أغنية "كلام الناس" لحن صلاح الشروني، من كلمات أحمد شتا، وغناها جورج عام 1994 وحققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي ككل، مازال جمهور يطلبها من جورج في حفلات غنائي.



جورج وسوف

أصالة:

لحن لأصالة أغنييتن وهما "تصور بحبك" من كلمات رضا أمين، والثانية بعنوان "ضميرك صحى" من كلمات فوزي إبراهيم، وتم طرح الأغنية في 2003.

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أصالة

راغب علامة:

لحن الشرنوبي العديد من أغنيات تركت بصمه في حياة راغب في مشوار الغنائية من أبرزها "مغرم ياليل، وتوأم روحي، سيدتي الجميلة".



راغب علامة

هاني شاكر:

كما لحن لأمير الغناء العربي هاني شاكر عديد من الأغاني أبرزها “ولا كان بأمرى، و"قلبي ماله، و"بتحب ليه"..وغيرها.



هانى شاكر

نوال الزغبي:

كما تعاون الشرنوبي أيضا المطربة اللبنانية نوال الزغبي بـ3 أغنيات وهى "عايزه الرد، وحبيت ياليل،وإعمل معروف"