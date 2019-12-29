بعد إليسا...أصالة تغني حافية القدمين في الكويت

كانت 2019 سنة مليئة بالإثارة بالنسبة إلى الفنانة أصالة، سواء لناحية مشاكها مع أنغام وأحلام وفجر السعيد أو لناحية إنتشار خبر طلاقها على نحو واسع في حين أنه لم يصدر منها أي تصريح رسمي يؤكد صحته.

ويبدو أن أصالة أحبت أن تختتم السنة كما باقي أيامها، عندما خلعت الحذاء خلال الحفل الذي أحيته أخيراً في الكويت.

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وعلقت أصالة على الصور والفيديوهات التي تم تداولها وهي تغني حافية القدمين، مشيرة إلى أنها إلى أنها كانت تعاني من دوار كان حله الوحيد أن تخلع حذاءها وهذا ما فعلته لكي تتمكن من إكمال فقرتها الغنائية على المسرح.

وأشارت في تغريدة على "تويتر":" لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت أن أخصر فقرتي بسبب دوار بسيط يزول ان خلعت ما يقدمي. قررت أن أفعل ذلك على المسرح، لاكمل فقرتي وأختتم حفلات هذا العام بما يرضيني، وما فعلته سأكرره بجميع حفلاتي، وكل سنة وأنتو على راحتكم ومثل ما بدكم عيشوا".

يشار إلى أن إليسا خلعت قبلها الحذاء خلال الحفل الذي أحيته قبل عدة أسابيع في المانيا.