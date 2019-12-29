لقاء سويدان تكتب رسالة صادمة وتمحوها بعد دقائق... هذا ما حاء في الرسالة



كشفت الممثلة المصرية لقاء سويدان في رسالة كتبتها عبر حسابها على الفايسبوك، عن قرار مفاجىء باعتزال الفن.



وجاء في رسالة لقاء: بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبءاً نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته.

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وتابعت قائلة: لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله، وأضافت: ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي.. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار ده.

لقاء حذفت رسالتها بعد دقائق من نشرها، وأبقت على رسالتها الخاصة بالاعتذار عن عدم المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" وقالت فيها: جمهوري الحبيب اعتذرت عن تقديم دور فوزية في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير لظروف خاصة رغم انه من أحب الأدوار إلى قلبي وأتمني التوفيق والنجاح لجميع زملائي في المسلسل مع حبي للجميع.