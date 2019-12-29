فيديو: غادة عادل تكشف للمرة الأولى تفاصيل طلاقها من زوجها

تحدث الفنانة غادة عادل خلال حلولها ضيفة على برنامج " اسرار النجوم" عن قضية طلاقها من زوجها السابق مجدي الهواري، وقالت إن الكثير من المشاكل حصلت قبل أن تتم تسويتها ليعودا صديقين.

واعترفت غادة أنها شعرت بالضيع بعد طلاقها، بسبب الحماية الزائدة من مجدي طوال فترة زواجهما، وقالت إنها الآن باتت قادرة على المواجهة، بعد ان اصبح القرار بيدها وحدها.



واعترفت غادة بصعوبة الزواج المبكر وإنجاب خمسة أطفال وقالت: كنت في دوامة ولكن فخورة طبعا ولو أجلتها كان ممكن لا أقدم عليها، وهي أحلى حاجة في الدنيا، وعارفة أشتغل براحة أكثر وزمان لم أكن مركزة أكثر وصاحب بالين كذاب طبعا.

وعن طليقها المخرج مجدي الهواري، قالت: مجدي كان يخاف علي بالطبع مع بداية رحلتي في المجال، هو رفيق رحلتي وصاحبي وصديقي وعلاقتنا أصبحت ممتازة ويمكن في الأول مع بداية الطلاق كان صعبا وأخذنا وقتا لكي نكون أصحاب وبيننا ذكريات والعشرة لا تهون على أحد ومجدي كان له دورا كبيرا في حياتي ومشواري، وفي بداياتي لم أكن أريد العمل في التمثيل وهو دفعني للدخول في المجال، وهو يعمل مسرحية الآن علاء الدين وسمعت أنهم كانوا مكسرين الدنيا وأقول ألف مبروك، وأستشيره في بعض الأعمال حتى الآن، والانفصال حاجة عادية ومش حاجة وحشة ولكن أحيانا نحتاج لمساحتنا الخاصة.

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وتطرقت للحديث عن أبنائها الخمسة، قائلة: ابني عبدالله يعمل يحب مجال الإخراج وهو حابب الموضوع من وهو صغير وكان يصور حتى بموبايله ويعمل أفلام قصيرة والآن يحضر إضاءة ويعمل كاستينج وهو الوحيد اللي في أولادي شارب الشغلانة مثل والده وأشجعه وأدعمه طوال الوقت وأريده أن يهتم بدراسته وأتأكد من موهبته ويقف على رجله، وحمزة وعز أبنائي التوأم ولم يظهر عليهما ماذا يريدان أن يكونا وابني الكبير محمد أيضا يحب مجال الإخراج، وبنتي مريم هي صاحبتي وأخذ رأيها في شغلي وفي أمور كثيرة، ولكن هي غير مهتمة بمجال التمثيل وهي ذكية جدا وتحب تعمل حاجات لخدمة المجتمع بشكل أكبر وهي بتحب الحيوانات واتجاهتها إنسانية وهي تدرس في الخارج وفي آخر سنة وستعود قريبًا.