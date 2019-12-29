ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة دون ملابس على «أنستجرام»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت لينا الفيشاوي، ابنة الفنانة المصري أحمد الفيشاوي، متابعيها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصورة تعود لعام 2013، حيث كانت لينا في سن أصغر، وظهر عارية من الجزء العلوي، وتكتفي بإسدال شعرها على جسدها، وكتبت معلقة أنها هكذا منذ الصغر تعلمت الحرية في كلماتها وأفعالها.
الصورة حققت عاصفة من التعليقات، حيث لم يحب الجمهور نشر هذه الصورة رغم أنها لينا كانت في سن صغير، بينما توقع البعض أنها توحي بشيء آخر، وخاصة أن هناك مشكلات كبيرة بينها وبين والدها.
يشار إلى أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.
لينا الفيشاوي هي نتاج زواج عرفي بين الفنان أحمد الفيشاوي وهند الحناوي، ودخل الفنان مع هند الحناوي في صراع قضائي عام 2013، لاثبات نسبها، وخضع لتحليل الحمض النووي.
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