مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه.. شاهد الشبه بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ الفنان المصري مصطفى خاطر شقيقه بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

مصطفى نشر صورة له مع شقيقه، وكتب معلقا: «كل سنة وأنت طيب يا أجدع أخ في الدنيا ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك أبدا».

Advertisements

مصطفى تلقى كثيرا من التعليقات فالبعض أكد على وجود تشابه بينهما، بينما كانت أغلب التعليقات حول الشبه الكبير بين شقيقه وبين الفنان محمد أنور، حيث علق الفنان محمد عز الذي كتب ساخرا: «كل سنة وهو طيب بس هو ينفع أخو أنور أكتر».

جمهور مصطفى خاطر هنأه بعيد ميلاد شقيقه، وكذلك هنأه الفنان سليمان عيد.

كان مصطفى خاطر، عرض له في رمضان 2019 مسلسل “طلقة حظ” مع أيتن عامر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وأحمد ماهر، وأحمد التهامي، وإنعام سالوسة، وإيمي سالم، ومحمود حافظ، وحسني شتا، وميرنا نور الدين، وخالد أنور، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجي».