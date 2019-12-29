روجينا توجه رسالة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة المصرية روجينا زوجها الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده.

روجينا كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: « كل سنة وانت حبيببى عمرى قلبى رحلتى الطويلة ابو بناتى سندى، ربنا يخليك لي ولبناتك».

أشرف زكي تلقى عدد من التهاني من قبل الفنانين بمناسبة عيد ميلاده ومنهم مجدي كامل، نشوى مصطفى، لقاء سويدان، باسم ياخور، راندا البحيري، وغيرهم.

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روجينا تعيش حياة زوجية مستقرة مع زوجها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي منذ أكثر من 15 عاما، وأنجبت منه ابنتيها مايا ومريم.

يُذكر أن روجينا غابت عن دراما رمضان 2019 واكتفت بالظهور ضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل “بدل الحدوتة 3” في الحدوتة الثانية “عودة لهفة».

وكانت روجينا، قد شاركت في رمضان 2018 في مسلسلي “كلبش 2” مع أمير كرارة وعدد من الفنانين، وحقق العمل نجاحا كبيرا في جزأيه الأول والثاني والثالث أيضا، وشاركت أيضا في مسلسل”ضد مجهول” مع الفنانة غادة عبد الرازق.