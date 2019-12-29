الممثلة التركية توبا بويوكستون مغنية لأول مرة في كليب من إخراج حبيبها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» محبيها، وانشأت قناة رسمية عبر موقع يوتيوب تحمل اسمها.

توبا قررت ختام 2019، واستقبال العام الجديد بهدية لجمهورها، حيث طرحت كوفر لأغنية Sayenizd، أو «بفضلكم»، التي صدرت في العام 1995 لـErcan Saatçi، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في أجواء هادئة، وكان لافتاً ظهور حبيبها، رجل الأعمال أوموت أفيرجان في بعض اللقطات بالكليب الذي اشرف أيضاً على اخراجه.

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النجمة التركية اعربت عن سعادتها بإطلاق قناتها، وكتبت: «أنا سعيدة لأنه أصبح بيننا قناة جديدة. أنا ممتنة للغاية لكل من ساهم في ابتكار هذا العمل معي»، وأضافت: «كل لحظة هي تجربة جديدة في الحياة، وتصبح أكثر قيمة عندما نشاركها».

من ناحية أخرى، تنتظر توبا بويوكستون عرض مسلسلها الجديد «النهضة العثمانية» المنتظر طرحه عبر شبكة Netflix يوم 24 يناير المقبل، وهو المسلسل الذي تعود به توبا لجمهورها بعد غياب، حيث كان آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند».