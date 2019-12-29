ثقافة جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع الآداب

الأحد 29 ديسمبر 2019

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، الأحد، القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الـ14 لعام 2020/2019، والتي شملت 13 عملاً اختيرت من بين 438 عملاً تقدمت للجائزة، وينتمي مؤلفوها إلى كل من الإمارات، والعراق، والسودان، وسوريا، وتونس، وفلسطين، ومصر، ولبنان.



وتتضمن القائمة الطويلة 11 عملاً روائياً وهي "أبناء وأحذية" للكاتب محسن الرملي (العراق/ إسبانيا) الصادر عن دار المدى 2018، و"تاكيكارديا" للكاتب أمير تاج السر من السودان، الصادر عن هاشيت أنطوان/ نوفل 2019، و"الحي الحي" للكاتب علي الشعالي من الإمارات الصادر عن دار اللوهة 2019، و"خطأ غير مقصود" للكاتب رشيد الضعيف من لبنان، الصادر عن دار الساقي 2019، و"حروب الرحماء" للكاتب إبراهيم عيسى من مصر الصادر عن دار الكرمة للنشر 2018.

وشملت القائمة أيضا "المكتبة السرية والجنرال" للكاتب خيري الذهبي من سوريا، الصادر عن الأهلية للنشر 2018، و"الكراكي" للكاتب حسن حميد من فلسطين الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و"مستر نون" للروائية نجوى بركات من لبنان، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019.

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واحتوت القائمة على 3 عناوين صادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر، هي: "حي الدهشة" للكاتبة مها حسن (سوريا/ فرنسا) الصادر في 2018، و"مأوى الغياب" للكاتبة منصورة عز الدين من مصر، الصادر في 2018، و"أرواح صخرات العسل" للكاتب ممدوح عزام من سوريا، الصادر في 2018.

واشتملت القائمة على ديوانين شعريين، هما: "بالكأس ما قبل الأخيرة" للشاعر منصف الوهايبي من تونس، الصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان "الذئب وما أخفى: تليه (رشائية: الغزالة والزلزال)" للشاعر يوسف رزوقة من تونس، الصادر عن دار زينب للنشر 2017.

يذكر أن فرع الآداب احتل المركز الثاني من بين الأعمال المشاركة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الحالية بـ438 ترشيحاً، فيما تصدرت فئة المؤلف الشاب الأعمال المقدمة للجائزة بواقع 498 ترشيحاً، وكانت الجائزة استقبلت نحو 1900 عمل في فروع الجائزة الـ9، وشهدت المشاركات تنوعاً في الجنسيات المشاركة والتي شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية.