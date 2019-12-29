ماجد المهندس بين الحلم والحقيقة

ما بين توديع عام واستقبال عام جديد، أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني أقوى أعمالها الفنية، والتي حملت اسم “حلم وحقيقة” لتحلق كلمات الأغنية بأحلام العاشقين ما بين الحلم والحقيقة، فبات الحب هو غذاء أرواحهم، وأمنيات خيالاتهم، التي يتمنونها أن تتحول إلى واقع في العام الجديد.

“حلم وحقيقة” غناء مهندس الأغنية الخليجية الفنان ماجد المهندس، وإبداع جديد من شاعرة الإمارات جموح، التي تضع بصماتها حروفها في هذا العمل الذي جاء متقناً ومتميّزاً، لتصبح هويّتها الأساسيّة تعرّف من خلال الإبداع الذي يعكس صورتها، ونور كلماتها التي أضاءت الأمل رغم ألم الأحلام الذي يتعارض مع واقع العاشقين. ومن ألحان عادل عبدالله، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقياً الموزع مهند خضر ومكسجها المهندس حسين بركات، والإشراف العام على هذا العمل للشاعر الإماراتي علي الخوار، وفيديو وإدارة إنتاج العمل فكانت بلمسات علاء فياض، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني.

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ويقول مطلع الأغنية: “ليت انا وانته وحلم الليل.. أصبحنا حقيقه/وليت هذا الحلم يصدق باللقا ويكون واقع/نامَت عيوني.. وشفتك في خيالاتي دقيقه/آآآه يا حلمٍ سرى بي معك في كل المواقع”.

وحققت أغنية “حلم وحقيقة” منذ اللحظات الأولى لإطلاقها انتشاراً واسعاُ على كافة المحطات الإذاعية الخليجية والعربية، كما حظيت باهتمام كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية.