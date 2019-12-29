قصي خولي جمهوره بالملايين

حقق الممثل قصي خولي رقماً مميزاً جديداً وذلك بعدما تخطى حسابه على انستغرام حاجز الأربع ملايين متابع.

بهذه المناسبة، عبّر “خولي” عن سعادته بهذا الرقم حيث وصف الجمهور الذي يدعمه ويقف الى جانبه بعائلته. وكتب: “من أهم الأشياء في الحياة، العائلة والحب. العائلة تعني أن نكون دائمًا جنب بعض وندعم بعض. لذالك أحب أن أقول لعائلتي التي اصبحت أربع مليون شكرًا من قلبي أنكم كنتم دائمًا معي الى جانبي وتدعمونني”.

من جهة أخرى، يستعد قصي خولي لتصوير مسلسل “2020” بعد اسبوع من الآن، حيث سيجدد التعاون في بطولة العمل مع الممثلة نادين نسيب نجيم، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان. ومن المتوقع أن يعرض المسلسل في رمضان القادم.