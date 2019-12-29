Dec 29, 2019
توفي في طرابلس مساء أمس، الفنان رينيه بندلي عن عمر يناهز السبعين عاماً.
يشيع الراحل في مسقطه الميناء حيث يصلى على جثمانه عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في كاتدرائية مار جاورجيوس، على أن يدفن بعدها في مدافن العائلة في المدينة.
الراحل متأهل من ريتا حنا دميان، أب لرينيه جونيور وريمي، وفي رصيده أكثر من مئتي أغنية. حيث لحن وكتب العديد من أغاني أسرة بندلي الفنية المؤلفة من 12 فردًا، ثم تفرغ لابنته ريمي بالتعاون مع الشاعر والصحافي الراحل جورج يمين.
أسس شركة “ثري ار برودكشن” للانتاح الفني، وكانت تنتج أعمال ريمي، وأسس مع الشاعر بشير الضيقة “بنك الأغاني”، ومنذ خمس سنوات تفرغ لتقديم مسرح تربوي للمدارس.
بدورها نعت ريمي بندلي والدها على حسابها على انستغرام حيث قامت بنشر صورة قديمة لها مع والدها، وكتبت: “الله يرحمك بابا.. رح تبقى صورة حلوي ببالي والحانك باقية للعمر تفرّح قلبي وقلب اطفال الدني”.
كانت هذه تفاصيل خبر ريمي بندلي لوالدها الراحل: “الحانك باقية تفرّح قلبي وقلب اطفال الدني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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