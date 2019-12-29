محمد سعد: سمعت نصيحة حسن حسني حتى هاجمني النقاد.. وأتمنى تنفيذ الكنز 3

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الفنان المصري محمد سعد، إن مواطنه الفنان حسن حسني نصحه كثيرًا في مجال الفن، موضحًا أن أهم نصائحه له: "بعد فيلم اللي بالي بالك لا تترك شخصية علقت مع الناس.. استمر على هذا".

وأضاف سعد في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حفل تكريم الفنان حسن حسني بمهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي: "عملت بالنصيحة واستمريت على هذا حتى هاجمني النقاد، وحتى أكرمني الله وعملت الكنز، خلاص هغير بقى والبس حاجة جديدة".

وأكد محمد سعد أنه يتمنى العمل على جزء ثالث من فيلم "الكنز" إلا أن القائمين على العمل لم يقرروا حتى الآن ما إذا كان هناك جزء ثالث أم لا، مردفًا: "ياريت الكنز 3 يتعمل".

وعن اعتذاره عن مسرحية "علاء الدين" التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز وتعرض حاليًا في السعودية، قالت إن مجدي الهواري مخرج العرض كان يريد عمل مسرح استعراضي، مبينًا: "أنا مينفعش أطلع أرقص بس مش أنا، يتفق مع سامية جمال بقى".

وأشار إلى أنه كان ينتظر القيام بعمل يظهر فيه بشكل "جدي" كذلك الذي ظهر فيه مع المخرج شريف عرفة في "الكنز" موضحًا أنه كان يقابل الكثير من جمهوره ويطالبونه بأن يروه في عمل تراجيدي.

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وكان مصدر مقرب من مجدي الهواري قد كشف لـ"فوشيا" أن الفنان أحمد عز، تدخل لإقناع محمد سعد بالعدول عن قراره والمشاركة في العرض المسرحي "علاء الدين" إلا أنَّ الأخير رفض العودة تمامًا مؤكدًا أنّه تعرض للإهانة بعد الحديث عن تواجده في العرض بقيمة من التقليل من شأنه وأن دوره ليس أساسيًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ أحمد عز، فشل في إقناع "سعد" بكل الطرق ولم يصل إلى حل لترضيته، موضحًا أن محمد سعد تحدث عن وجود أسباب أخرى وسيحتفظ بأسباب الانسحاب لنفسه الأمر الذي جعل "عز" يحترم قراره".

على صعيد آخر، اتجه منتج العرض مجدي الهواري لترشيح الفنان محمد ثروت، للقيام بدور "الجن" بدلًا من محمد سعد، خاصًة أنه "كاركتار" قريب الشبه من محمد سعد، وأصبح "كوميديان" معروفًا على الساحة. كما سبق وأن شارك في العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" التي عرضت في موسم الرياض أيضًا، وتم بالفعل التعاقد بينهما.

يُذكر أن عرض "علاء الدين" بطولة أحمد عز، ويشاركه محمد ثروت، وتارا عماد، وهشام إسماعيل.