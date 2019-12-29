بعد انتحار طليقها.. صديق أميرة النرويج "مارثا" يثير الغضب بمنشور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار دوريك فيريت، صديق أميرة النرويج، مارثا لويز الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب يوم من انتحار زوجها السابق، آري بيهن.

وانتُقد فيريت الذي يلقب نفسه بـ"شامان" لقيامه بمغازلة عارضات الأزياء والإشادة بأجسادهن في منشور على "إنستغرام" بعد يوم من انتحار طليق شريكته، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب فيريت، 44 عاما، لإحدى العارضات: "أفتقدك وأحبك يا صديقتي العزيزة" في تعليق مصاحب لصورة نشرها وهي ترتدي البيكيني في فندق إنتركونتيننتال في فيتنام، ليتلقى العديد من التعليقات القاسية والتي تجبره على حذف المنشور على الفور.

وبعد حذف المنشور، كتب آخر وقال فيه: "أنا فخور جدا بكل الحب الذي ينعكس على جسدك ويجعلك تشعرين بالقوة، أفتقدك أيتها الصديقة، من الأفضل أن أقول ذلك بهذه الطريقة لأن بعض الناس لا يفهمون أن المرأة الوحيدة بالنسبة لي هي مارثا لويز، إنهم أيضا لا يفهمون طريقة حديثنا في كاليفورنيا وأننا أصدقاء مقربون لمدة 10 سنوات أو أكثر".

أثارت كلماته غضبا على الإنترنت، حيث أخبره مستخدمو إنستغرام بالتركيز على صديقته التي هي أم لثلاثة أطفال ودعمهم بدلا من قضاء وقته في كتابة منشورات.

لم تتحدث الأميرة النرويجية أو فيريت، التي أعلنت هي ودوريك عن علاقتهما في شهر مايو من هذا العام، علنا بعد وفاة زوجها ووالد أبنائها الثلاثة يوم عيد الميلاد.

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كان الكاتب أري بيهن، الزوج السابق لأميرة النرويج مارثا لويز قد انتحر عشية عيد الميلاد.

وأكد القصر الملكي النرويجي في بيان يوم عيد الميلاد أن أري بيهن، 47 عاما، توفي منتحرا، تاركا ثلاثة أطفال صغار يتشاركهم مع الأميرة التي تبلغ من العمر 48 عاما.

تزوج بيهن ومارثا في عام 2002 وانفصلا في عام 2017، وأنجبا طفلتهما الأولى مود أنجيليكا في عام 2003، وابنتهما الثانية ليا إيزادورا في عام 2005، وابنتهما الثالثة، إيما في عام 2008.

كانت الأميرة مارثا لويز، قد أعلنت عن علاقة جديدة مع رجل أمريكي وهو شامان دوريك، 44 عاما في مايو الماضي، بعد عامين من طلاقها من زواجها الذي استمر 15 عاما.

في ذلك الوقت، كتبت: "لقد جعلني أدرك أن الحب غير المشروط موجود فعليا على هذا الكوكب، ولهؤلاء الذين يشعرون بالحاجة إلى النقد، ليس من حقك أن تختار لي أو أن تحكم علي، أنا لا أختار شريكي لإرضاء أي منكم أو المعايير أو المربعات التي تضعونها في عقولكم لكي أكون فيها".