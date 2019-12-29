الكويتية عهود العنزي في عيد ميلاد اللاعب كريم بنزيما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي جمهورها عبر حسابها في إنستغرام فيديو لإطلالتها الملفتة من حفل عيد ميلاد نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما.

وتألقت العنزي بفستان براق لونه أبيض، تميز بوجود شق جانبي، كما وضعت فروا أبيض على كتفيها، حيث جاء الفستان بستايل الأوف شولدر، ووصف الجمهور إطلالة العنزي بـ"العروس" نظرا لجمال الفستان الذي صممه الكويتي يوسف الجسمي.

ونشرت الفاشيتيسنا الكويتية صورة تجمعها باللاعب الفرنسي متمنية له عيد ميلاد سعيد، فيما تساءل الكثيرون عن سبب تواجد العنزي في عيد ميلاد اللاعب كريم بنزيما، وتواجدها إلى جانبه وسر اختيارها للون الأبيض.

وكان اللاعب كريم بنزيما قرر الاحتفال بعيد ميلاده الـ 32 في مدينة دبي الإماراتية والذي يصادف يوم الـ 19 من ديسمبر، إلا أن بنزيما أجل الاحتفال بسبب انشغاله بالدوري الإسباني ومن أجل الاحتفال به في مدينة دبي حيث قرر استقبال العام الجديد.

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وتواجد في حفل ميلاد النجم الفرنسي عدد من أصدقائه وزملائه بعالم الكرة، بالإضافة لعدد من المشاهير العرب من بينهم الفاشينيستا عهود العنزي، والإعلامية ريم أبو شعر مقدمة فقرة الرياضة ببرنامج صباح الخير يا عرب.

وبحسب الفيديوهات المتداولة، فإن حفل عيد الميلاد بدا فخما للغاية، فيما ظهر بنزيما بأحد الفيديوهات وهو يغني.

وبالعودة للفاشينيستا عهود العنزي والتي حرصت على التواجد في حفل الميلاد بإطلالة خطفت الأنفاس، بالإضافة لمشاركتها جمهورها عددا من الفيديوهات والصور، فقد عبر عدد من متابعي العنزي بعد ظهورها بفستان أبيض يشبه فساتين الزفاف عن أمانيهم برؤيتها بفستان الزفاف، مؤكدين أنها بدت في غاية الجمال والأناقة.

وكانت الفاشينيستا الكويتية تعرضت مؤخرا لهجوم كبير من الجمهور البحريني بعد تعليقها على خسارة المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني في بطولة خليجي 24 بـ "اللعنة"، وهو ما أغضب الجمهور البحريني منها، لتضطر بعدها لتقديم اعتذارها لهم وتوضيح أنها لم تقصد الإساءة لهم، وأكدت أن بعضا منهم أخذ الموضوع بحساسية زائدة وأنها لم تقصد إهانة الشعب البحريني بل كان تعليقا حماسيا على الأهداف ومباراة كرة القدم، مطالبة الجمهور بالتحلي بالروح الرياضية.