أمير طعيمة: هناك فنانون يقاومون..وهذا ما أطلبه من مطربي المهرجانات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قال الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، إنه يستمع لأغاني المهرجانات الشعبية، مضيفًا: "مش بسمعها برغبتي ولكن بتكعبل فيها"، مؤكدًا أنه ليس ضد وجود أشكال غنائية يكون غير راضٍ عنها.

وأكد أمير طعيمة في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "الفلوس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري تامر حسني، أن الجمهور هو من يحدد وجود أغاني المهرجانات على الساحة، مبينًا: "مش لازم يبقى ذوقي أفرضه على بقية الناس والتركيبة المجتمعية اختلفت شوية".

وأردف الشاعر الغنائي المصري: "أنا متفهم وجود المهرجانات الشعبية وأتمنى من الناس اللي بيعملوها كشكل مزيكا، في ناس بتحب ترقص وتسهر عليها بس مش لازم يكون هناك كلمات خادشة للحياء".

وأعلن أمير طعيمة عن تركيزه حاليًا في بروفات العرض المسرحي "عطل فني" حيث يتم عرضه في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة ويقوم ببطولته الفنان المصري أكرم حسني.

وأشار "طعيمة" إلى أنه يوجد مشاكل كثيرة تؤثر على إنتاج الألبومات مبينًا: "حقوق الملكية الفكرية لها تأثير سلبي ويوجد فنانون يقاومون، وبنقدر نسمع مجموعة كويسة من المطربين ولازم الناس يكونوا عارفين المجهود اللي بيعملوه عشان يستمروا".

واحتفل الفنان تامر حسني بالعرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "الفلوس" وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، والتقى "فوشيا" بعدد من النجوم وأشاد تامر بمشاركة الفنان خالد الصاوي معه، معتبرًا إياه إضافة للفيلم.

Advertisements

وقال الفنان خالد الصاوي: "كل سنة وأنتم طيبين وألف مبروك لنا جميعًا هذا الفيلم"، مُرحبًا بالفنان أكرم حسني الذي حضر لتهنئة صديقه تامر حسني بالفيلم.

وأوضح أكرم حسني: "كلنا عندنا ثقة في تامر وذكاؤه وحبه لفنه وهذا منذ بداية مشواره، وكونه يفكر في الخبرات معه في هذا الفيلم ييؤكد ما أقوله".

وقال تامر حسني: "الروح التي ترونها في هذا اللقاء هي التي كانت موجودة في كواليس فيلم الفلوس وكذالك فيلم (البدلة) مع أكرم حسني نجم المرحلة المقبلة".

وتابع أكرم حسني: "تامر مش بيهتم بالمشاهد الخاصة بيه بس ده بيهتم بكل مشهد موجود في الفيلم ويكون حريصًا على الإضافة لكي يكون الفيلم جيدًا".

وبشأن فيلم "البدلة 2" قال تامر حسني إنه ينتظر أكرم لكي يبدأ التصوير، فيما أضاف الأخير: "جاهزين للفيلم وتامر يشاور لكن في مشاريع فنية أخرى مفتوحة وعند الانتهاء منها سنبدأ تحضيرات الجزء الثاني".

يُذكر أن أحداث فيلم "الفلوس" تدور حول حول "سيف" وهو نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، والفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ومن إخراج سعيد الماروق.