إليك أبرز المعلومات وتفاصيل عن حفلات رأس السنة في مصر 2020

أعلن العديد من نجوم الغناء عن موعد حفلاتهم المرتقبة في ليلة رأس السنة لهذا العام، إذ تشتعل العديد من المدن والعواصم العربية والأوروبية بسلسلة من الحفلات بمشاركة هؤلاء النجوم. ونرصد في التقرير التالي أبرز حفلات النجوم في ليلة رأس السنة

حكيم

يحيي المغني حكيم هذا العام 3 حفلات في رأس السنة. الحفلات الثلاث يحييها حكيم في فنادق الفورسيزون والكونكورد وجي دبليو ماريوت، والتي يقدم خلالها مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.

رامى صبرى

كشف الفنان رامى صبرى عن 3 حفلات يحييها فى ليلة راس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر ومن المتوقع ان يشهد حضورا جماهيريا كبيرا. ويحيى رامى صبرى الحفل الأول فى فندق "إنتركونتيننتال" وفندق "ماريوت" وفندق "سميراميس".

عمرو دياب

ويعود الهضبة عمرو دياب هذا العام، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية في مصر، بعد عدة سنوات من إحيائه حفلات هذه المناسبة في الإمارات، إذ يحيي حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الجاري في الغردقة.

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محمد فؤاد

وتعاقد الفنان محمد فؤاد على إحياء حفل ليلة رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد غيابه لسنوات، ويعد هذا هو الحفل الأول له بعد وعكته الصحية، وشائعات الوفاة التي لاحقته.

محمد منير

قرر الكينج محمد منير، إحياء حفل غنائى يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ليأتي الحفل ضمن سلسلة حفلات رأس السنة بالقاهرة.

رنا سماحة

وأعلنت الفنانة رنا سماحة عن أولى حفلاتها فى رأس السنة، والذى ستحييه فى أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب السياحية.

سيرين عبد النور

وعلى أرض سيناء أيضًا، تستعد المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، لإحياء حفل غنائى، فى أحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ.

تامر حسني - نانسي عجرم

كما يحيي المطرب المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم حفلين متتاليين في 31 ديسمبر في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، من خلال حفل كبير فى جزيرة المارية.

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أحمد شيبة

يحيى المطرب الشعبي أحمد شيبة حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة شيراتون المطار بمصر الجديدة يوم 31 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا منها أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر".

راغب علامة

أعلن الفنان راغب علامة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، بأحد فنادق سلطنة عمان، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

نجوى كرم

تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية، الحفل يقام يوم 31 ديسمبر 2019، بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.

بوسي

أعلنت المطربة بوسي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، عن موعد حفلها في ليلة رأس السنة، إذ عزمت على إقامة الحفل في تونس.

ونشرت بوسي، بوستر الحفل، وعلقت قائلة: «استنوني في تونس في حفل راس السنة يوم 31 /12 /2019 في أوتيل قرطاج تلسو قمرت».

دوللي شاهين

تستعد المطربة دوللى شاهين لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، وتجري الآن حاليًا بروفات حفلها.

دينا وإبراهيم الحكمي وأصيل هميم

يحيي كل من الفنانة الاستعراضية دينا والمطرب إبراهيم الحكمي والمطربة أصيل هميم والمطرب إبراهيم السلطان، حفل رأس السنة في القاهرة، وتحديدًا في فندق الريتز كارلتون.

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