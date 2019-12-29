ليلا المغربية تكسر الحداد وتعود في الكريسماس

القاهرة - لايف ستايل
بعد غياب دام لأكثر من سنة، عادت الفنانة ليلا المغربية بمناسبة الكريسماس لتطل على الجمهور من خلال جلسة تصوير جديدة خضعت لها في فرنسا بعدسة المصور الفرنسي أنتيال. ليلا إختارت ثلاث إطلالات مختلفة في جلسة التصوير كشفت عن واحدة منهم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، حيث قامت بنشر الصور والتفاصيل عبر حسابها على موقع انستغرام إضافة إلى صور أخرى من الكواليس عبر خاصية الستوري.
وكانت الفنانة المغربية قد أعلنت الحداد بعد وفاة والدها السنة الماضية، حيث ابتعدت عن الساحة الفنية وأوقفت نشاطها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت ليلا التي تقيم رفقة زوجها بشكل دائم في العاصمة الفرنسية باريس، قد سافرت الى المغرب فور علمها بالنبأ، لحضور مراسم الدفن والعزاء الى جانب عائلتها في مدينة مراكش، حيث ووري الراحل الثرى.
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