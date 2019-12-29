هند صبري تكشف سر بكائها في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثالثة

تحدثت الفنانة هند صبري عن سبب بكائها عقب تكريمها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، موضحة أنها بكت من الفرحة ولأن زوجها كان حاضرا معها أثناء التكريم. تابعت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة cbc، أن زوجها في أغلب الأوقات لا يحضر هذه المناسبات، لكنها طلبت منه هذه المرة أن يحضر، قائلة: "حسيت إنه مهم يبقا معاك حد مؤمن بيك، فكان وجوده فارق معايا، وكمان كنت حاسه بامتنان لأمي اللي شايله بناتي وأنا بشتغل.. الناس مش عارفه إننا عندنا أسر وفي شغلانة قاهرة.. كنت حاسة بامتنان لزملائي اللي انبهرت بفرحتهم ليا، وقولت ما الواحد ممكن يتشغل الشغلانة دي ويكسب كل اللي حواليه اهو !".

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